Маск засомневался в том, что США «защищают демократию» на Украине

«Но я думал, мы были там, чтобы “защищать демократию”?» — задался вопросом Маск в ответе на пост в соцсети X об истечении срока полномочий Зеленского, отменившего выборы президента Украины из-за военного положения в стране.
Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени».
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны «есть всякие варианты», оценку которых должен провести Конституционный суд республики.