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Маск засомневался в том, что США «защищают демократию» на Украине

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск с иронией задумался, какую роль играет США в якобы «защите демократии» на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.

Источник: Reuters

«Но я думал, мы были там, чтобы “защищать демократию”?» — задался вопросом Маск в ответе на пост в соцсети X об истечении срока полномочий Зеленского, отменившего выборы президента Украины из-за военного положения в стране.

Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени».

Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны «есть всякие варианты», оценку которых должен провести Конституционный суд республики.