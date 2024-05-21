Команда Такера Карлсона опровергла сообщения о запуске в РФ собственного телешоу

Ранее несколько российских СМИ выступили с утверждением, что Карлсон, работавший до апреля 2023 года в телекомпании Fox News, а теперь самостоятельно выпускающий интервью на платформе Tucker Carlson Network, запустил собственное шоу на телеканале «Россия-24» и стал его ведущим.