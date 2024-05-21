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Команда Такера Карлсона опровергла сообщения о запуске в РФ собственного телешоу

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Распространившиеся в российских СМИ сообщения о том, что американский журналист Такер Карлсон станет ведущим собственного шоу на телеканале «Россия-24», не соответствуют действительности. Об этом сообщил ТАСС глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон.

Источник: AP 2023

«Это полная ложь», — заявил он.

Ранее несколько российских СМИ выступили с утверждением, что Карлсон, работавший до апреля 2023 года в телекомпании Fox News, а теперь самостоятельно выпускающий интервью на платформе Tucker Carlson Network, запустил собственное шоу на телеканале «Россия-24» и стал его ведущим.

В феврале Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, набравшее впоследствии более 200 млн просмотров. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что главной цели интервью — прорваться через информационную блокаду на Западе и быть услышанным — Путин этой беседой добился.