Команда Такера Карлсона опровергла сообщения о запуске в РФ собственного телешоу

«Это полная ложь», — заявил он.
Ранее несколько российских СМИ выступили с утверждением, что Карлсон, работавший до апреля 2023 года в телекомпании Fox News, а теперь самостоятельно выпускающий интервью на платформе Tucker Carlson Network, запустил собственное шоу на телеканале «Россия-24» и стал его ведущим.
В феврале Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, набравшее впоследствии более 200 млн просмотров. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что главной цели интервью — прорваться через информационную блокаду на Западе и быть услышанным — Путин этой беседой добился.