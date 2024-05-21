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Мыло, краски, пиво. В Беларусь запретили ввозить ряд товаров из Польши, Чехии и стран Балтии

Под запрет на ввоз и продажу в Беларуси снова попали многие товары из недружественных стран. На этот раз — из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. В правительстве назвали это решение ответными мерами на ограничения, введенные в отношении белорусской продукции.

Постановление Совмина от 6 декабря 2021 года № 700 дополнено довольно широким перечнем продукции из пяти перечисленных стран.

В частности: пиво и сброженные напитки, средства для ухода за кожей (а также для волос, бритья, гигиены полости рта и зубов), дезодоранты, составы для ванн, мыло и чистящие средства.

Запрещено ввозить также напольные ковры, мужскую текстильную одежду, обувь из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуду из фарфора и стекла, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги и картона.

Кроме того, правительство полностью запретило ввоз и реализацию воды из недружественных стран, включая минеральную и газированную. Напомним, что эти ограничения не распространяются на ввоз продукции гражданами для личного пользования.

В правительстве уточнили, что речь идет об ответной мере на принятые решения Латвией о запрете импорта из Беларуси пищевой продукции по отдельным позициям, а Литвой о запрете на один год ввоза сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси. Еще одним поводом для контрсанкций стал подготовленный Регламент Совета ЕС, основными инициаторами которого выступили пять стран (Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония), устанавливающий повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции.

В предыдущий раз такие масштабные ограничения вводились правительством 14 марта в отношении литовских товаров из-за закрытия этой страной двух погранпереходов на границе с Беларусью.

таможня