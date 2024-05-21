Мыло, краски, пиво. В Беларусь запретили ввозить ряд товаров из Польши, Чехии и стран Балтии

В правительстве уточнили, что речь идет об ответной мере на принятые решения Латвией о запрете импорта из Беларуси пищевой продукции по отдельным позициям, а Литвой о запрете на один год ввоза сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси. Еще одним поводом для контрсанкций стал подготовленный Регламент Совета ЕС, основными инициаторами которого выступили пять стран (Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония), устанавливающий повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции.