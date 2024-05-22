Путин наградил российских послов в Египте и Израиле орденами Почета

Российский посол в Египте Борисенко работает в сфере дипломатии с 1990 года. Он занимал посты в посольстве в Швейцарии, постпредстве при ОБСЕ, возглавлял департамент Северной Америки в российской МИДе. На должность посла в Египте его назначили в апреле 2020 года.