Пархомчик: Беларусь вместе с РФ в 2026 году планирует сделать самолет «Освей»

Заместитель премьер-министра во главе белорусской делегации находится с рабочим визитом в Татарстане (РФ), где обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества в области промкооперации. Пархомчик и премьер-министр Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко приняли участие в заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству между минском и данным регионом РФ. Речь, в частности шла о совместных проектах в области авиационной кооперации.
«Эта работа сейчас ведется очень плотно на 558-м заводе. Задача стоит, чтобы в 2026 году у нас первый опытный образец, разработанный совместно с нашими российскими партнерами, был произведен», — пояснил Пархомчик журналистам ход реализации проекта по созданию опытного двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей».
Фрагменты общения с представителями СМИ публикует Telegram-канал пресс-службы Совмина Беларуси.
Вице-премьер отметил, что процесс создания «Освея» находится «на стадии разработки самого самолета», Беларусь будет иметь право производить этот самолет.
В настоящее время, по словам Пархомчика, у белорусской стороны «есть твердый заказ с Российской Федерацией произвести 50% от 180 самолетов».
Он также сообщил, что Беларуси поступает «очень большое» число предложений от российских коллег по поводу производства компонентов для авиации. Данные заказы будут реализовываться на 407-м авиаремонтном заводе в Минске и Казанском заводе гражданской авиации, уточнил заместитель главы белорусского правительства.
Как сообщалось, кабмины двух стран подписали соглашение о производстве самолета «Освей» в апреле 2024 года, по итогам переговоров двух премьеров — Михаила Мишустина и Романа Головченко.