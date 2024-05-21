Пархомчик: Беларусь вместе с РФ в 2026 году планирует сделать самолет «Освей»

Заместитель премьер-министра во главе белорусской делегации находится с рабочим визитом в Татарстане (РФ), где обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества в области промкооперации. Пархомчик и премьер-министр Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко приняли участие в заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству между минском и данным регионом РФ. Речь, в частности шла о совместных проектах в области авиационной кооперации.