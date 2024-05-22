Власти Новороссийска напомнили, куда прятаться во время воздушной тревоги

Как доложил на аппаратном совещании начальник городского управления ГО и ЧС Игорь Васильев, городская система оповещения включает в себя 125 сирен и сиренно-речевых установок. При получении информации об угрозе подается сигнал «Внимание всем!». Далее через СМС-оповещение, СМИ и официальные ресурсы администрации жителям передают сообщение о том, что необходимо предпринять для защиты. При внезапной атаке, как было 17 мая, используются только сирены и сиренно-речевые установки, радио и местные интернет-ресурсы.