Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном

Он также отметил, что погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахим Раиси был надежным партнером России, с ним всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут выполняться. Глава государства добавил, что Москва готова при необходимости оказать экспертную помощь Тегерану в выявлении причин катастрофы.