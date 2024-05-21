Захарова назвала приступом безумия обвинения России в покушении на Фицо

«Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на председателя правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», — написала Захарова в своем Telegram-канле.
После госпитализации Фицо находился в тяжелом состоянии. Словацкие издания уточняли, что вследствие полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция длилась почти четыре часа, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы. Утром 16 мая стало известно, что его состояние стабильное.
16 мая глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что напавший признался полиции, что его покушение на Фицо было политически мотивированным. 18 мая суд заключил стрелявшего под стражу.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся чудовищным преступлением, которое не может иметь никаких оправданий. С осуждением покушения также выступили официальный представитель МИДа Захарова и посол России в Братиславе Игорь Братчиков.
Фицо ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую. Кроме того, он сообщал, что Словакия не будет ратифицировать документы о принятии Украины в НАТО.