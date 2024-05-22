Сербия выступит соавтором резолюции о геноциде советского народа

Он отметил, что только что закончил разговор с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, а также обратил внимание на то, что «русские инициируют [резолюцию] о геноциде советского народа».
«Я слышал, что у белорусов тоже есть свои идеи, но они посмотрят, пойдут ли они с одной или с двумя [резолюциями] и так далее. Сербия будет соавтором каждой из этих резолюций», — подчеркнул сербский лидер в эфире Радио и телевидения Сербии.
Ранее, 16 мая, комментируя проект Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН резолюции о геноциде в Сребренице, президент Сербии Александр Вучич процитировал маршала Советского Союза Георгия Жукова. Он отметил, что «смирился со своей политической судьбой», и, цитируя Жукова, добавил, что «некоторые в Европе никогда не простят нам их освобождения».
30 апреля в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что резолюция Генассамблеи ООН «о геноциде в Сребренице», продвигаемая рядом представителей Запада, не отвечает цели увековечения памяти о жертвах событий 1995 года, поэтому Россия против данного проекта.
Незадолго до этого, 20 апреля, доктор политических наук Елена Пономарева выразила мнение, что признание Генассамблеей ООН геноцида в Сребренице и запрет на его отрицание — это исключительно политическое действие, цель которого — убедить мир в вине сербов. Профессор отметила, что страны Запада используют для этого государства, которые в разные периоды истории так или иначе имели отношение к геноцидам, в частности, Германия и Руанда.
Тогда же экс-премьер Сербии, председатель парламента Ана Брнабич заявила, что Белград намерен выступать против принятия резолюции о геноциде в Сребренице. По ее словам, голосование, предстоящее в Генассамблее ООН по предложенной ФРГ и Руандой резолюции, грозит обесцениванием термина «геноцид». Это также нанесет удар по репутации ООН как крупнейшей международной организации, выступающей за мир и стабильность на планете.
До этого, 18 апреля, в Республике Сербской (РС), которая входит в состав Боснии и Герцеговины, прошел митинг против инициативы о принятии на Генассамблее ООН резолюции о геноциде в Сребренице.
Ранее на чрезвычайном заседании Александр Вучич сообщил, что голосование по резолюции о геноциде в Сребренице состоится по инициативе Германии на Генассамблее ООН. По его словам, это принятие резолюции провозгласило бы сербов «геноцидным народом» и поставило бы вопрос о легитимности существования РС в Боснии и Герцеговине.