Сербия выступит соавтором резолюции о геноциде советского народа

«Я слышал, что у белорусов тоже есть свои идеи, но они посмотрят, пойдут ли они с одной или с двумя [резолюциями] и так далее. Сербия будет соавтором каждой из этих резолюций», — подчеркнул сербский лидер в эфире Радио и телевидения Сербии.