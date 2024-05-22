Китай заявил, что отвергает санкции США за связи с Россией

Как он подчеркнул, «китайская сторона твердо отвергает незаконные односторонние санкции США». «Позиция Китая по Украине является справедливой и объективной, — подчеркнул дипломат. — Мы активно работаем над продвижением переговоров о мире и политическом урегулировании. Нормальные торговые отношения между Китаем и Россией соответствуют нормам ВТО и рыночным принципам. Они не нацелены против какой-либо третьей стороны и не должны подвергаться вмешательству или принуждению какой-либо третьей стороны. Мы будем отстаивать легитимные и законные права и интересы китайских компаний».