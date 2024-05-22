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Китай заявил, что отвергает санкции США за связи с Россией

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Экономические связи Китая и России соответствуют принципам Всемирной торговой организации (ВТО), Пекин отвергает односторонние санкции Вашингтона и будет защищать интересы компаний КНР. Об этом заявил во вторник ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Источник: РИА "Новости"

Как он подчеркнул, «китайская сторона твердо отвергает незаконные односторонние санкции США». «Позиция Китая по Украине является справедливой и объективной, — подчеркнул дипломат. — Мы активно работаем над продвижением переговоров о мире и политическом урегулировании. Нормальные торговые отношения между Китаем и Россией соответствуют нормам ВТО и рыночным принципам. Они не нацелены против какой-либо третьей стороны и не должны подвергаться вмешательству или принуждению какой-либо третьей стороны. Мы будем отстаивать легитимные и законные права и интересы китайских компаний».

Лю Пэнъюй комментировал высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего о планах Вашингтона расширять список китайских компаний, в отношении которых введены американские санкции за предполагаемые поставки в Россию продукции двойного назначения.

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