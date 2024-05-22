Politico: в Конгрессе требуют разрешить Украине использовать оружие США для ударов по РФ

По ее данным, в письме содержится призыв к министру обороны США Ллойду Остину «разрешить [Киеву] при определенных обстоятельствах использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по стратегическим целям на российской территории». Как утверждают конгрессмены, «необходимо, чтобы администрация Байдена дала украинскому военному руководству возможность проводить полный спектр операций». Авторами письма выступили законодатели Майк Тернер (республиканец от штата Огайо), Джим Хаймс (демократ от Коннектикута) и Джеральд Коннолли (демократ от штата Вирджиния).
Законодатели утверждают, что администрация США должна также обеспечить подготовку к управлению истребителями F-16 новых украинских летчиков. «Подготовки 12 украинских летчиков попросту недостаточно», — утверждают они. Вместе с тем конгрессмены призывают администрацию Байдена передать Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны. По их оценкам «последние данные указывают на то, что помощь Украине поступает в недостаточных количествах и не вовремя, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию» на поле боя.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой определить цели на территории России, по которым Киев может наносить удары. По ее данным, Киев также попросил Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против целей на территории РФ.
На прошлой неделе представители Белого дома, Госдепартамента и Пентагона подтвердили, что администрация США не меняла свою позицию касательно того, что Киев не должен применять американские вооружения для ударов по целям на территории РФ. По словам заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, в ходе любых контактов между министерствами обороны США и Украины американская сторона неизменно подчеркивает, что передаваемое Киеву оружие должно «применяться на поле боя» и «на территории Украины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов.