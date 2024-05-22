Politico: в Конгрессе требуют разрешить Украине использовать оружие США для ударов по РФ

Законодатели утверждают, что администрация США должна также обеспечить подготовку к управлению истребителями F-16 новых украинских летчиков. «Подготовки 12 украинских летчиков попросту недостаточно», — утверждают они. Вместе с тем конгрессмены призывают администрацию Байдена передать Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны. По их оценкам «последние данные указывают на то, что помощь Украине поступает в недостаточных количествах и не вовремя, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию» на поле боя.