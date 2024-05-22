Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера»

В понедельник на странице Трампа в соцсети Truth Social было опубликовано предвыборное видео «Что ждет Америку дальше?» о том, что произойдет в случае его победы на ноябрьских президентских выборах в США. В видео использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. В одном из фрагментов видео можно увидеть подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха».