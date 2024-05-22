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Путин назвал президента Раиси надежным партнером и человеком слова

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером госдумы Вячеславом Володиным. На ней президент помимо прочего обсудил предстоящую поездку господина Володина на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Господин Путин назвал гибель иранского президента в авиакатастрофе большой потерей.

Источник: РИА "Новости"

«Гибель президента Раиси — большая потеря прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа… Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Конечно, это был человек слова», — сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент добавил, что правительство страны приложит все усилия, чтобы российско-иранские отношения продолжали развиваться в таком же ключе, в каком они были при жизни господина Раиси.

О том, что господин Володин возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с господином Раиси, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Похороны президента Ирана назначены на 23 мая.

19 мая вертолет президента Ирана упал. Утром 20 мая обгоревшие обломки президентского судна были обнаружены рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Все пассажиры погибли. В некоторых соседних с Ираном странах объявлен траур. В ночь авиакатастрофы президент России Владимир Путин созывал совещание по вопросу оказания помощи Ирану.

Путин Владимир