Путин назвал президента Раиси надежным партнером и человеком слова

«Гибель президента Раиси — большая потеря прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа… Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Конечно, это был человек слова», — сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).
Президент добавил, что правительство страны приложит все усилия, чтобы российско-иранские отношения продолжали развиваться в таком же ключе, в каком они были при жизни господина Раиси.
О том, что господин Володин возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с господином Раиси, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Похороны президента Ирана назначены на 23 мая.
19 мая вертолет президента Ирана упал. Утром 20 мая обгоревшие обломки президентского судна были обнаружены рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Все пассажиры погибли. В некоторых соседних с Ираном странах объявлен траур. В ночь авиакатастрофы президент России Владимир Путин созывал совещание по вопросу оказания помощи Ирану.