Путин назвал президента Раиси надежным партнером и человеком слова

«Гибель президента Раиси — большая потеря прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа… Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Конечно, это был человек слова», — сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).