Блинкен заявил, что иранский народ только выиграл от гибели Раиси

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — ответил сенатору Блинкен. Трансляция его выступления в сенате велась на YouTube-канале CBS News. Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о Раиси.