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Блинкен заявил, что иранский народ только выиграл от гибели Раиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах не оплакивают гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. Выступая перед американским конгрессом, господин Блинкен ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир лучше после смерти господина Раиси.

Источник: AP 2023

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — ответил сенатору Блинкен. Трансляция его выступления в сенате велась на YouTube-канале CBS News. Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о Раиси.

19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси упал. Утром 20 мая обгоревшие обломки президентского судна были обнаружены рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Все пассажиры вертолета погибли. В некоторых соседних с Ираном странах объявлен траур. В ночь авиакатастрофы президент России Владимир Путин созывал совещание по вопросу оказания помощи Ирану.