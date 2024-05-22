Рейтинг Байдена упал до минимального показателя почти за два года

«Четырехдневный опрос, который завершился в понедельник, показал, что только 36% американцев одобряют работу Байдена на посту президента, по сравнению с 38% в апреле. Это стало возвращением к самому низкому рейтингу одобрения за время его президентства, который в последний раз наблюдался в июле 2022 года», — говорится в публикации.