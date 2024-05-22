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Рейтинг Байдена упал до минимального показателя почти за два года

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена в этом месяце опустился до самой низкой точки за два года. По данным совместного исследования Reuters и компании Ipsos, результаты которого были опубликованы 21 мая, в настоящий момент только 36% опрошенных американцев поддерживают главу государства.

Источник: AP 2023

«Четырехдневный опрос, который завершился в понедельник, показал, что только 36% американцев одобряют работу Байдена на посту президента, по сравнению с 38% в апреле. Это стало возвращением к самому низкому рейтингу одобрения за время его президентства, который в последний раз наблюдался в июле 2022 года», — говорится в публикации.

Отмечается, что состояние экономики было названо главным вопросом, который 23% респондентов назвали самой важной проблемой в США, около 21% опрошенных считают главным вопросом политический экстремизм, а 13% выделили проблему мигрантов.

Также около 40% респондентов в опросе заявили, что у Дональда Трампа, который был президентом с 2017 по 2021 год, была более эффективная экономическая политика, чем у нынешней администрации Байдена.

Ранее, 13 мая, опрос NYT показал, что Трамп опережает Байдена в пяти из шести штатов, которые являются ключевыми для победы на президентских выборах 2024 года — в Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Джорджии и Неваде.

Политолог-американист Малек Дудаков 26 апреля рассказал «Известиям», что у Трампа сохраняется определенное преимущество над действующим президентом Байденом в поддержке населения. Однако судебные разбирательства и менее активное ведение избирательной кампании, чем у Байдена, могут помешать экс-президенту, подчеркнул он.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Байден Джо