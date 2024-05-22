Республиканцы обвинили Белый дом в отправке вооружений Кении вместо Украины

По мнению республиканцев, администрация президента США Джо Байдена в обход конгресса выделила $60 млн на оружие кенийским войскам, направляющимся в Гаити, которые изначально были предназначены для Украины. Речь идет о пакете военной помощи на борьбу с бандами в Гаити, в который вошли стрелковое оружие, боеприпасы и бронемашины.
«Администрация спешит профинансировать неясную и неопределенную деятельность на Гаити без одобрения конгресса», — заявили республиканцы.
Политики заявляют, что поддержка народа Гаити никак не отнимает возможности поддерживать Украину. Оба направления являются важными приоритетами, и в любом случае размеры поддержки определяются в соответствии с запросами партнеров.
Ранее, 4 мая, Politico узнала о выделении Байденом военной помощи Гаити на $60 млн. Этот пакет стал вторым за год, который США выделяют Гаити в связи с кризисом.
Ситуация в Гаити продолжает накаляться с момента побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы Порт-о-Пренса. Преступные группировки продолжают удерживать практически полный контроль над столицей и нападать на местное население. Обстановка на Гаити ухудшилась после убийства неизвестными лицами в 2021 году президента страны Жовенеля Моиза. Он был застрелен в собственной резиденции. В ходе расследования убийства в тюрьму поместили нескольких офицеров местной полиции, включая ответственных за безопасность президента. После смерти Моиза в государстве разразился политический кризис.
Между тем 10 мая Байден поручил выделить Украине военную помощь на $400 млн. По данным газеты Politico, пакет будет включать передачу оружия, уже имеющегося на американских складах. Тогда же Госдеп одобрил продажу Украине трех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, общая стоимость которых составляет $30 млн.
Байден 24 апреля подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. Вашингтон сразу начал военные поставки Киеву. Согласно законопроекту, США должны выделить Украине военную помощь на сумму почти $61 млрд.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.