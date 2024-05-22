Республиканцы обвинили Белый дом в отправке вооружений Кении вместо Украины

Ситуация в Гаити продолжает накаляться с момента побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы Порт-о-Пренса. Преступные группировки продолжают удерживать практически полный контроль над столицей и нападать на местное население. Обстановка на Гаити ухудшилась после убийства неизвестными лицами в 2021 году президента страны Жовенеля Моиза. Он был застрелен в собственной резиденции. В ходе расследования убийства в тюрьму поместили нескольких офицеров местной полиции, включая ответственных за безопасность президента. После смерти Моиза в государстве разразился политический кризис.