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Зеленский заявил, что его президентский срок не закончился

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что срок его президентских полномочий еще не истек. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

Источник: Reuters

По словам Зеленского, его пять лет на посту главы государства продолжаются из-за введенного в стране военного положения. При этом он не стал оценивать свою деятельность как президента, сочтя это неэтичным.

Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте этого года, однако местные власти отменили их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Согласно Конституции Украины, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. В связи с этим, в частности, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности за узурпацию власти, так как тот не может находиться у власти с 21 мая.

Вместе с тем в ООН заявили, что Зеленский продолжает оставаться президентом Украины в глазах всемирной организации. Аналогичное мнение выразил и представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.