Курс на Восток. Михаил Котюков выступил на российско-китайском форуме

"За последние пять лет торговый оборот края с регионами Китая увеличился более чем в два раза, а сотрудничество территорий имеет большой потенциал для развития. Мы заинтересованы в углублении переработки сырья и поставке на экспорт продукции более высокого передела. Например, планируем полностью перерабатывать весь объём выращенного у нас рапса, чтобы вывозить из края не семена, а масло.