Курс на Восток. Михаил Котюков выступил на российско-китайском форуме

Перспективы экономического и гуманитарного развития, создание производств и реализация инвестпроектов. Сегодня Красноярский край продолжает наращивать внешнеторговые обороты с Китайской Народной Республикой. В ближайших планах — создание новых совместных производств и расширение экспорта.
Приумножить нажитое
Об успешном опыте партнёрства Красноярского края и КНР глава региона Михаил Котюков рассказал на пленарном заседании российско-китайского форума по международному сотрудничеству.
Только за прошлый год внешнеторговый оборот удалось увеличить на 48,9% по сравнению с 2022 годом. Объём экспорта вырос на 61,3%, а импортные поставки увеличились на 19,6%. Около 63 краевых предприятий выполнили экспортно-импортные операции с КНР. И это лишь начало, убеждён глава региона.
"За последние пять лет торговый оборот края с регионами Китая увеличился более чем в два раза, а сотрудничество территорий имеет большой потенциал для развития. Мы заинтересованы в углублении переработки сырья и поставке на экспорт продукции более высокого передела. Например, планируем полностью перерабатывать весь объём выращенного у нас рапса, чтобы вывозить из края не семена, а масло.
Также у нас сильная инженерная школа и машиностроительный опыт, поэтому мы готовы локализовать у себя новые производства. Нам интересен опыт создания беспилотных авиационных систем, микроэлектроники. Мы готовы с участием китайских партнёров производить в регионе спецтехнику для сельского хозяйства, лесозаготовки, организовать сборочные производства", — подчеркнул Михаил Котюков.
Сегодня в крае совместно с китайскими компаниями реализуется ряд инвестиционных проектов. Среди них создание лесоперерабатывающих и деревообрабатывающих производств, выпуск ориентированно-стружечных плит. Ещё ряд перспективных инвестпроектов находится в процессе согласования.
Без границ
Успешному сотрудничеству регионов двух стран помогает и выгодное географическое положение. Ведь прямое авиасообщение между Красноярском и Харбином — очень важный фактор развития. Кроме того, активно развивается Красноярский международный авиационный узел. А это укрепление партнёрства и появление новых совместных проектов.
Глава региона уверен, что близость Красноярска к границе с Китаем открывает новые возможности не только для развития авиасообщения, но и для развития пассажирских, туристических и коммерческих перевозок, а также социальных проектов.
«Близость к границе с КНР делает наш аэропорт воротами в Россию для всех китайских авиаперевозчиков, бизнесменов, туроператоров. Предлагаем усилить воздушно-транспортную связь. В перспективе создать мультимодальный логистический узел, чему способствует развитие хаба, железнодорожного сообщения и федеральных дорог, что значительно сократит издержки российских и китайских предпринимателей», — отметил Михаил Котюков.
Говоря о перспективах расширения взаимодействия с Китаем, глава региона обозначил приоритетные направления: увеличение несырьевого экспорта, разработка продукции, реализация инвестпроектов. Возможно более глубокое взаимодействие в машиностроении, космической отрасли и создании систем связи и микроэлектроники.
Тесное сотрудничество двух стран рождает потребность в новых специалистах, понимающих специфику экономики КНР. Такие кадры нужны и для большого числа инвестпроектов в Красноярском крае. Во время встречи с красноярскими студентами, проходящими обучение в Северо-восточном сельскохозяйственном университете, глава региона выразил надежду, что после учёбы в Китае ребята вернутся на родину.
«Когда вы закончите обучение, то вернётесь в край востребованными, квалифицированными специалистами. Мы будем вас очень ждать и со своей стороны поддержим на родной земле», — сказал губернатор.