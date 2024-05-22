Техосмотр 2.0: МВД Казахстана меняет правила

Кроме того, по данным представителя МВД, за последние 5 лет в Казахстане произошел значительный рост автопарка — с 2,5 млн до 5,5 млн транспортных средств. Срок эксплуатации половины автомашин превышает 20 лет. Как правило они не оснащены современными системами безопасности и более подвержены неисправностям.