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Техосмотр 2.0: МВД Казахстана меняет правила

МВД регистрирует увеличение случаев формального проведения техосмотра. По информации председателя Комитета административной полиции МВД Кайсара.

Источник: DKNews.kz

МВД регистрирует увеличение случаев формального проведения техосмотра. По информации председателя Комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева, такая ситуация произошла из-за введения уведомительного порядка о начале деятельности и отмены последующего контроля.

«Формальный техосмотр привел к тому, что на дорогах страны большое количество автомашин не соответствует требованиям по выхлопным газам, а также требованиям безопасности, что несет в себе риски, связанные с безопасностью дорожного движения».

отметил он на брифинге в СЦК.

Так, в 2023 году по причине технической неисправности зарегистрировано 18 ДТП, в которых погибло 7 человек и травмировано 26 человек.

«Для усиления контроля в этом направлении вносятся изменения в законодательство для перехода от уведомительного порядка деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку», — сказал Кайсар Султанбаев.

Кроме того, по данным представителя МВД, за последние 5 лет в Казахстане произошел значительный рост автопарка — с 2,5 млн до 5,5 млн транспортных средств. Срок эксплуатации половины автомашин превышает 20 лет. Как правило они не оснащены современными системами безопасности и более подвержены неисправностям.