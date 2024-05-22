Пентагон заявил, что Россия запустила противоспутниковый аппарат на орбиту

«Мы следим за тем, что 16 мая Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, вероятно, представляет собой противоспутниковое оружие, предположительно способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите», — сказал пресс-секретарь Пентагона во время брифинга, трансляцию которого на YouTube вело агентство Associated Press.
Патрик Райдер добавил, что военное ведомство продолжает следить за ситуацией. Были ли у американской стороны контакты с российской для обсуждения этого инцидента, Райдер не знает.
Накануне, 21 мая, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по неразмещению оружия в космосе. Китай и Россия, а также еще пять стран, проголосовали за принятие резолюции. Против нее выступили семь стран. Швейцария воздержалась от голосования. Постпред России при ООН Василий Небензя позднее назвал это проявлением милитаризации космоса странами Запада. Он добавил, что Россия предпримет ответные шаги.
Для принятия проекта была необходима поддержка минимум девяти участников Совбеза ООН. В апреле Россия сама наложила вето на предложенную США и Японией резолюцию о запрете на размещение на земной орбите ядерного оружия.