Пентагон заявил, что Россия запустила противоспутниковый аппарат на орбиту

Накануне, 21 мая, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по неразмещению оружия в космосе. Китай и Россия, а также еще пять стран, проголосовали за принятие резолюции. Против нее выступили семь стран. Швейцария воздержалась от голосования. Постпред России при ООН Василий Небензя позднее назвал это проявлением милитаризации космоса странами Запада. Он добавил, что Россия предпримет ответные шаги.