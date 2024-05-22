Глава Башкирии возмутился, что в «прибыльном» центре Баталовой отказали незрячим детям

— Ни в одном фитнесе и спортивном центре в Уфе не предусмотрена возможность, чтобы инвалиды могли прийти, например, в бассейн, — говорит он. — Незрячий человек, если придет в бассейн без сопровождения, даже если дойдет до воды, потом просто потеряется и не найдет места, где он разделся. А в недавно построенный центр имени Ульфата Мустафина незрячему человеку и не войти — там везде сенсорные датчики, которые слепой увидеть не сможет.