Глава Башкирии возмутился, что в «прибыльном» центре Баталовой отказали незрячим детям

Член Общественной палаты РБ Булат Сафин возмутился, что с осени прошлого года «по неизвестным причинам» прекратились занятия для незрячих детей в плавательном бассейне центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
Свой вопрос он адресовал главе Башкирии Радию Хабирову, принявшему участие в пленарном заседании «Гражданского форума», состоявшегося в Уфе.
По словам г-на Сафина, теперь незрячие дети после того, как им отказали во входе в недавно построенный в Затоне Центр спортивной подготовки, вынуждены ездить на занятия в Черниковку, где помещение неприспособленно для инвалидов.
— Насколько я знаю, центр Римы Баталовой (13-кратная незрячая чемпионка Паралимпийских игр в беге на спринтерские дистанции, — ред.) и строился для инвалидов, — рассказал Булат Сафин. — Но сегодня, вероятно, здесь взяли курс на спортивные достижения, а от незрячих детей вряд ли можно дождаться высоких результатов. Они ведь просто ходили плавать в этот бассейн.
Как объяснил Булат Сафин, в центре Римы Баталовой построены тактильные дорожки и направляющие знаки, чтобы незрячий ребенок мог легко определить, куда идти, и не запутаться в раздевалке.
— А теперь незрячие дети там не занимаются, — посетовал он. — Это, как минимум, вызывает недоумение. Родители многократно писали письма и обращались к руководству, но проблема так и не решилась.
— Центр Римы Баталовой в Затоне мы построили в первую очередь для людей с ограниченными возможностями здоровья, — подтвердил глава Башкирии Радий Хабиров. — И я скажу вам, что это прибыльный проект — у них есть гостиница, кафе, платные занятия. Поэтому странно, что детям-инвалидам там отказывают.
Руководитель республики потребовал от чиновников минспорта РБ разобраться в ситуации и найти возможность, чтобы незрячие дети продолжили занятия.
Булат Сафин, сам инвалид по зрению, переживает, что для незрячих людей занятия массовым спортом и физической культурой вообще «закрытая тема».
— Ни в одном фитнесе и спортивном центре в Уфе не предусмотрена возможность, чтобы инвалиды могли прийти, например, в бассейн, — говорит он. — Незрячий человек, если придет в бассейн без сопровождения, даже если дойдет до воды, потом просто потеряется и не найдет места, где он разделся. А в недавно построенный центр имени Ульфата Мустафина незрячему человеку и не войти — там везде сенсорные датчики, которые слепой увидеть не сможет.