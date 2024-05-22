Районы Омской области станут муниципальными округами

Завтра, 23 мая, Законодательное собрание Омской области рассмотрит вопрос об изменении статуса семи районов Омской области: Горьковского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского и Тевризского.
Идея уже была предварительно одобрена профильным комитетом. Вслед за этими районами подобное преобразование ждет и остальные — в регионе намечена масштабная реформа.
«Преобразование муниципальных образований необходимо для оптимизации управления территориями, обеспечения большего разнообразия подходов к решению вопросов местного значения с учетом особенностей территорий. Объединение территорий позволит исключить дублирование функций, объединит учет доходов, значительно сократит количество предоставляемой отчетности и документооборот» — приводит портал «СуперОмск» выдержки из пояснительной записки к законопроекту.
При этом названия и границы бывших районов не изменятся.