Турецкий политик не исключил, что Раиси погиб в результате диверсии

«Я доверяю заявлениям иранского государства по этому вопросу, они заявили, что это был несчастный случай. Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма. И именно эта страна станет мишенью для подобных убийств. В этом отношении никто из нас не удивился бы, если бы было объявлено, что это было убийство. Но я вижу, что это был несчастный случай», — приводит слова Перинчека газета Aydınlık.