Турецкий политик не исключил, что Раиси погиб в результате диверсии

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.
«Я доверяю заявлениям иранского государства по этому вопросу, они заявили, что это был несчастный случай. Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма. И именно эта страна станет мишенью для подобных убийств. В этом отношении никто из нас не удивился бы, если бы было объявлено, что это было убийство. Но я вижу, что это был несчастный случай», — приводит слова Перинчека газета Aydınlık.
По его словам, тот факт, что это был несчастный случай, является «прискорбной ситуацией для иранского государства».
«То, что иранский президент не мог быть защищен, независимо от погодных условий — это прискорбная ситуация, из которой необходимо извлечь уроки. Мы также должны извлечь из этого урок. Другими словами, мы должны извлечь уроки в том, что касается защиты лидеров и охраны лидеров», — сказал политик.
По его словам, партия получила приглашение и будет представлена делегацией на церемонии похорон в Иране.
«Родина» является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих — крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.