Врио губернатора представили в Хабаровске

В правительстве Хабаровского края вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил врио губернатора региона Дмитрия Демешина. Юрий Трутнев зачитал указ президента о назначении, сообщает ИА AmurMedia.
— Уверен, что работа, которую он проводил в органах прокуратуры, поможет ему и в органах исполнительной власти бороться с коррупцией. Желаю успехов, работы предстоит много. Прежде всего, будем контролировать исполнение поручений президента и программ развития, — сказал Юрий Трутнев.
— Для меня решение президента, в первую очередь, огромная ответственность. Мне не придется долго вникать в ситуацию. Как заместитель генпрокурора я разбирался в реализации разных программ и нацпроектов, — заявил Дмитрий Демешин. Врио губернатора отметил, что одна из главных задач — это реализация указов президента и улучшение жизни людей в регионе.
Напомним, 15 мая указом президента Владимира Путина, Демешин Дмитрий Викторович был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, освободив его от занимаемой должности.