Врио губернатора представили в Хабаровске

— Для меня решение президента, в первую очередь, огромная ответственность. Мне не придется долго вникать в ситуацию. Как заместитель генпрокурора я разбирался в реализации разных программ и нацпроектов, — заявил Дмитрий Демешин. Врио губернатора отметил, что одна из главных задач — это реализация указов президента и улучшение жизни людей в регионе.