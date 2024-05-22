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Высокопоставленная челябинская чиновница получила от Путина госнаграду

Ольга Козлова возглавляет управление с 2003 года.

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ наградил начальника Государственно-правового управления правительства Челябинской области Ольгу Козлову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени Козлову Ольгу Сергеевну — заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, начальника Государственно-правового управления правительства Челябинской области», — говорится в указе Владимира Путина.

Кроме того, за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено директору спортивной школы по танцевальному спорту Веронике Бутузовой.