Китай заявил о намерении продолжить укреплять сотрудничество с Ираном

Министр добавил, что Китай твердо «поддерживает своих иранских друзей» в связи с гибелью президента, главы МИД и других высокопоставленных лиц исламской республики. Ван И выразил уверенность, что под руководством духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи «иранское правительство и народ превратят горе в силу, неуклонно будут продвигать установленную стратегию и поддерживать стабильное развитие страны».