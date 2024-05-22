«Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны», — сказал он в интервью «РИА Новости».
Как отметил Студенников, такие российско-французские отношения не являются выбором Москвы, а представляют собой результат проводимой представителями Запада уже в течение многих лет «целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну» против РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон 11 мая подчеркнул, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если в конфликте на Украине Москва «зайдет слишком далеко». Он указал, что Франция является «державой мира» и должна быть «сдерживающим фактором». До этого, 2 мая, французский лидер в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.
Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, Макрон сделал 26 февраля. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Также об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позднее, 14 марта, французский лидер снова заявил о приверженности позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки туда французских войск.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.