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В МИД РФ указали на глубочайший кризис в отношениях Москвы и Парижа

Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сравнить даже с периодом холодной войны. Такое заявление 22 мая сделал директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

Источник: РИА "Новости"

«Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Дипломат напомнил, что все основные механизмы взаимодействия между двумя государствами не только в политической и экономической сферах, но и в том числе в области культуры, образования и спорта были заблокированы по инициативе Франции.

Как отметил Студенников, такие российско-французские отношения не являются выбором Москвы, а представляют собой результат проводимой представителями Запада уже в течение многих лет «целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну» против РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 мая подчеркнул, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если в конфликте на Украине Москва «зайдет слишком далеко». Он указал, что Франция является «державой мира» и должна быть «сдерживающим фактором». До этого, 2 мая, французский лидер в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, Макрон сделал 26 февраля. Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Также об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позднее, 14 марта, французский лидер снова заявил о приверженности позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки туда французских войск.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

дипломатия