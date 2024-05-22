Советник Нетаньяху: Израиль не будет принимать ответные меры против МУС

«Израиль мало того что не признает этот международный орган, но и категорически отвергает все обвинения, выдвинутые в свой адрес. Израиль не будет выдвигать встречные санкции против МУС, так как не признает его и его юрисдикцию», — сказал советник господина Нетаньяху «Известиям».
Однако, добавил господин Гендельман, возможны определенные санкции против Палестинской администрации, которая направила иск в МУС. По словам вице-спикера кнессета и депутата от партии «Наш дом Израиль» Евгения Совы, Израиль может принять против палестинских политиков экономические меры.
20 мая прокурор МУС Карим Хан сообщил, что потребует от палаты предварительного производства суда выдать ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров «Хамаса» за военные преступления. Президент США Джо Байден назвал это решение возмутительным. Он заявил, что не считает действия израильской армии геноцидом и продолжает поддерживать Израиль в противостоянии с «Хамасом».
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест господина Нетаньяху. Решение МУС поддержала Франция, а Великобритания выступила против.