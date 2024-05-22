Советник Нетаньяху: Израиль не будет принимать ответные меры против МУС

«Израиль мало того что не признает этот международный орган, но и категорически отвергает все обвинения, выдвинутые в свой адрес. Израиль не будет выдвигать встречные санкции против МУС, так как не признает его и его юрисдикцию», — сказал советник господина Нетаньяху «Известиям».