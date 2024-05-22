Управление дорог и транспорта Пермского края ждёт реорганизация

О планируемых изменениях рассказал на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры глава минтранса региона Сергей Вешняков. Реорганизация подразумевает выделение в отдельное учреждение дорожно-эксплуатационной службы, оптимизацию управленческих процессов, смену зон ответственности. Предполагается, что это поможет решить кадровую проблему.