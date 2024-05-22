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Управление дорог и транспорта Пермского края ждёт реорганизация

Дорожно-эксплуатационную службу выделят в отдельное учреждение.

Источник: Аргументы и факты

Управление дорог и транспорта Пермского края ждёт реорганизация осенью 2024 года, сообщает региональное заксобрание в своём телеграм-канале.

О планируемых изменениях рассказал на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры глава минтранса региона Сергей Вешняков. Реорганизация подразумевает выделение в отдельное учреждение дорожно-эксплуатационной службы, оптимизацию управленческих процессов, смену зон ответственности. Предполагается, что это поможет решить кадровую проблему.

С инициативой о реорганизации региональный минтранс обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.