Конгрессвумен Тейлор Грин обвинила ФБР в планах убить Трампа в 2022 году

Обыски в поместье Дональда Трампа летом 2022 года прошли в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Кроме того, против экс-президента возбуждены дела о штурме его сторонниками Капитолия в январе 2021 года, а также фальсификации документов и нарушениях, связанных с его бизнесом. Еще одно дело против господина Трампа возбуждено из-за незаконной выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. в 2016 году за ее молчание о сексе с бывшим президентом.