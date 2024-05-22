Конгрессвумен Тейлор Грин обвинила ФБР в планах убить Трампа в 2022 году

«Минюст и ФБР Байдена планировали убийство президента Трампа и дали зеленый свет. Все уже поняли?! Что республиканцы собираются с этим делать?» — написала Тейлор Грин в соцсети Х. Публикацию она сопроводила скриншотом сообщения самого Дональда Трампа в его соцсети Truth Social. В ней экс-президент заявил, что ознакомился с отчетами, согласно которым во время обысков у агентов ФБР было огнестрельное оружие и разрешение на его применение.
Согласно официальному ответу ФБР на запрос «РИА Новости», во время обысков в поместье Трампа действовал стандартный для агентов протокол.
Обыски в поместье Дональда Трампа летом 2022 года прошли в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Кроме того, против экс-президента возбуждены дела о штурме его сторонниками Капитолия в январе 2021 года, а также фальсификации документов и нарушениях, связанных с его бизнесом. Еще одно дело против господина Трампа возбуждено из-за незаконной выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. в 2016 году за ее молчание о сексе с бывшим президентом.