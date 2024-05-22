Врио главы Хабаровского края Демешин озвучил основные направления работы

Приоритетными направлениями деятельности Дмитрия Демешина на посту временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края станут развитие региона и защита интересов его жителей. Об этом врио сообщил во время пресс-подхода, состоявшегося после церемонии представления.
Как отметил Демешин, в своей работе он будет ориентироваться на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина — в частности, указа от 7 мая «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». За основу будет взята стратегия развития региона, сформулированная его предшествинниками.
«Мне нравится лозунг “Дела важнее слов”, который выдвинул предыдущий губернатор Михаил Дегтярёв. Я постараюсь наполнить его содержанием», — сказал Демешин корреспонденту издания «Интерфакс».
«Ответственность они будут нести именно перед людьми, перед жителями Хабаровского края. Смогут и справятся — с удовольствием буду работать с той командой, которая создана моими предшественниками. Нет — отправим на выход», — подчеркнул Демешин.
Отдельно глава региона отметил, что новая должность стала для него вызовом. На предыдущих работах он занимался преимущественно правоохранительной деятельностью, но теперь будет подробнее осваивать и экономический аспект работы.
«Конечно, основываться я буду на защите прав людей — это связано с моей предыдущей работой. Это моя главная обязанность, и я внедрю эти методы в практику чиновников Хабаровского края. Но без развития экономики благополучие людей невозможно», — сказал Демешин.
Промышленность региона, подчеркнул врио, будет ориентирована на достижение технологического суверенитета. Он пообещал поддерживать все инициативы по развитию малого бизнеса, а также обеспечить его трансформацию в средний и, в долгосрочной перспективе, в крупный, который станет регионообразующим и принесёт пользу всей российской экономике.
Как отметил вице-премьер правительства РФ, полпред ДФО Юрий Трутнев, представивший Демешина краевому правительству, задачи новому главе региона прежде всего будут ставить хабаровчане — и именно те сферы, которые в их представлении требуют доработки, станут его главными приоритетами.
«Много что надо в Хабаровском крае сделать — это здравоохранение, это дороги. И естественно, я буду выполнять свою главную функцию — добиваться исполнения всех поручений президента России. Уже сегодня мы проведём совещание по мастер-плану. Мне кажется вполне правильным вместе с губернатором посмотреть, что включает в себя план модернизации Хабаровска: какие задачи он ставит, в какие сроки его нужно реализовать, каков объём финансирования», — сказал Трутнев корреспонденту «АиФ-Дальинформ».