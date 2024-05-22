Врио главы Хабаровского края Демешин озвучил основные направления работы

«Много что надо в Хабаровском крае сделать — это здравоохранение, это дороги. И естественно, я буду выполнять свою главную функцию — добиваться исполнения всех поручений президента России. Уже сегодня мы проведём совещание по мастер-плану. Мне кажется вполне правильным вместе с губернатором посмотреть, что включает в себя план модернизации Хабаровска: какие задачи он ставит, в какие сроки его нужно реализовать, каков объём финансирования», — сказал Трутнев корреспонденту «АиФ-Дальинформ».