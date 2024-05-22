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Врио главы Хабаровского края Демешин озвучил основные направления работы

Новый глава региона пообещал наполнить содержанием лозунг «Дела важнее слов».

Источник: Аргументы и факты

Приоритетными направлениями деятельности Дмитрия Демешина на посту временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края станут развитие региона и защита интересов его жителей. Об этом врио сообщил во время пресс-подхода, состоявшегося после церемонии представления.

Как отметил Демешин, в своей работе он будет ориентироваться на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина — в частности, указа от 7 мая «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». За основу будет взята стратегия развития региона, сформулированная его предшествинниками.

«Мне нравится лозунг “Дела важнее слов”, который выдвинул предыдущий губернатор Михаил Дегтярёв. Я постараюсь наполнить его содержанием», — сказал Демешин корреспонденту издания «Интерфакс».

Кадровых перестановок в правительстве края, отметил врио, пока не планируется. Он добавил, что даёт шанс действующим должностным лицам проявить себя перед населением региона.

«Ответственность они будут нести именно перед людьми, перед жителями Хабаровского края. Смогут и справятся — с удовольствием буду работать с той командой, которая создана моими предшественниками. Нет — отправим на выход», — подчеркнул Демешин.

Отдельно глава региона отметил, что новая должность стала для него вызовом. На предыдущих работах он занимался преимущественно правоохранительной деятельностью, но теперь будет подробнее осваивать и экономический аспект работы.

«Конечно, основываться я буду на защите прав людей — это связано с моей предыдущей работой. Это моя главная обязанность, и я внедрю эти методы в практику чиновников Хабаровского края. Но без развития экономики благополучие людей невозможно», — сказал Демешин.

Промышленность региона, подчеркнул врио, будет ориентирована на достижение технологического суверенитета. Он пообещал поддерживать все инициативы по развитию малого бизнеса, а также обеспечить его трансформацию в средний и, в долгосрочной перспективе, в крупный, который станет регионообразующим и принесёт пользу всей российской экономике.

Как отметил вице-премьер правительства РФ, полпред ДФО Юрий Трутнев, представивший Демешина краевому правительству, задачи новому главе региона прежде всего будут ставить хабаровчане — и именно те сферы, которые в их представлении требуют доработки, станут его главными приоритетами.

«Много что надо в Хабаровском крае сделать — это здравоохранение, это дороги. И естественно, я буду выполнять свою главную функцию — добиваться исполнения всех поручений президента России. Уже сегодня мы проведём совещание по мастер-плану. Мне кажется вполне правильным вместе с губернатором посмотреть, что включает в себя план модернизации Хабаровска: какие задачи он ставит, в какие сроки его нужно реализовать, каков объём финансирования», — сказал Трутнев корреспонденту «АиФ-Дальинформ».