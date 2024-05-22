Во Вьетнаме избран новый президент

В Ханое проходит седьмая сессия Нацсобрания 15-го созыва. Заведующий канцелярией Нацсобрания Буй Ван Кыонг рассказал, что во время мероприятия был избран глава государства. Им стал член Политбюро Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), министр общественной безопасности генерала армии То Лам. Его кандидатуру поддержали 472 из 473 присутствующих на заседании депутатов.
На прошлой неделе на 9-м пленуме ЦК КПВ 13-го созыва в Ханое правящая партия рекомендовала кандидатуру То Лама на пост президента страны. Напомним, пост главы государства во Вьетнаме был свободен после того как в отставку ушел Во Ван Тхыонг. Врио президента была назначена вице-президент Во Тхи Ань Суан.
Отметим, что Нацсобрание является высшим органом власти во Вьетнаме, обладающим полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.
То Лам родился 10 июля 1957 года. В разные годы он занимал различные руководящие должности в структуре органов госбезопасности страны. В 2009 году он был назначен руководителем первого главного управления безопасности министерства общественной безопасности, в августе 2010 года занял пост замминистра общественной безопасности, а в апреле 2016 года возглавил ведомство. В 2019 году То Лам получил звание генерала армии, став четвертым человеком в истории органов госбезопасности Вьетнама, носящим это высшее воинское звание. То Лам также занимает должность зампредседателя Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, который возглавляет генсекретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.
То Лам неоднократно бывал в России. В декабре 2021 года он был награжден российским Орденом Дружбы за большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между РФ и СРВ.