Во Вьетнаме избран новый президент

То Лам родился 10 июля 1957 года. В разные годы он занимал различные руководящие должности в структуре органов госбезопасности страны. В 2009 году он был назначен руководителем первого главного управления безопасности министерства общественной безопасности, в августе 2010 года занял пост замминистра общественной безопасности, а в апреле 2016 года возглавил ведомство. В 2019 году То Лам получил звание генерала армии, став четвертым человеком в истории органов госбезопасности Вьетнама, носящим это высшее воинское звание. То Лам также занимает должность зампредседателя Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, который возглавляет генсекретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.