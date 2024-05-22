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СМИ: Байден побеждает на праймериз демократов в Кентукки и Орегоне

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Действующий президент США Джо Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в штатах Кентукки и Орегон. С таким прогнозом выступили во вторник телекомпания NBC и несколько других американских СМИ.

Источник: Reuters

По их данным, в Кентукки Байден набирает 71,3% голосов избирателей из рядов Демократической партии. В Орегоне американскому лидеру отдают предпочтение 89,4% избирателей.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Бывший президент США Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

Байден Джо