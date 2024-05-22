После снежного апокалипсиса власти Челябинска ужесточили требования к уборке дорог

«В рамках зимней уборки дорог уточнено, что ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1,5 метра, ранее этой нормы не было. Также увеличено расстояние для размещения вала до пешеходного перехода — с 5 до 10 метров. Кроме того, теперь нельзя размещать снежные валы на мостовых сооружениях. Запрещен сброс снега и мусора в водоемы», — говорится в комментарии.