После снежного апокалипсиса власти Челябинска ужесточили требования к уборке дорог, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Депутаты Гордумы 21 мая утвердили обновленные Правила благоустройства.
«В рамках зимней уборки дорог уточнено, что ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1,5 метра, ранее этой нормы не было. Также увеличено расстояние для размещения вала до пешеходного перехода — с 5 до 10 метров. Кроме того, теперь нельзя размещать снежные валы на мостовых сооружениях. Запрещен сброс снега и мусора в водоемы», — говорится в комментарии.
Также власти запретили использовать автомобильные покрышки в качестве элементов благоустройства.
Еще запрещено красить, белить и покрывать лаком элементы внешнего благоустройства из натурального камня, мрамора, гранита, архитектурного бетона и кортеновской стали.
Ранее сообщалось, что установлены общие требования к местам размещения на территории города средств индивидуальной мобильности, а также стоянок самокатов и велосипедов; владельцев торговых объектов и предприятий общественного питания, а также оказывающих бытовые, развлекательные и иные услуги населению, обяжут устанавливать урны с утвержденными характеристиками.