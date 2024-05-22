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В Башкирии начался отбор претендентов на гранты «Агростартапа»

В Башкирии начался отбор претендентов на гранты «Агростартапа».

Источник: Башинформ

В министерстве сельского хозяйства Башкортостана начала работу конкурсная комиссия по отбору претендентов на гранты по программе «Агростартап» в 2024 году. На первом этапе комиссия проверит документы заявителей на соответствие условиям программы, в последующих заседаниях будет проходить защита проектов претендентов.

По словам заместителя премьер-министра правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, работа конкурсной комиссии будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

«Общий объем средств на реализацию программы “Агростартап” в республике в текущем году составляет 149 млн рублей. Отбор традиционно будет строгим и скрупулезным, конкурс ожидается большой. Что важно, в текущем году впервые заявки формировались в электронной форме в системе “Электронный бюджет”, — отметил он.

По данны пресс-службы ведомства, гранты «Агростартап» выделяют по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Документы на конкурс принимались в министерстве с 22 апреля по 9 мая 2024 года включительно.

Сегодня в региональном аграрном ведомстве пройдет первое заседание конкурсной комиссии. Трансляция доступна по ссылке. Заседания будут идти до конца мая.

экономика
сельское хозяйство