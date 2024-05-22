В Башкирии начался отбор претендентов на гранты «Агростартапа».

«Общий объем средств на реализацию программы “Агростартап” в республике в текущем году составляет 149 млн рублей. Отбор традиционно будет строгим и скрупулезным, конкурс ожидается большой. Что важно, в текущем году впервые заявки формировались в электронной форме в системе “Электронный бюджет”, — отметил он.