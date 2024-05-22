Дмитрий Махонин встретился с министром здравоохранения РФ

Губернатор отметил большое значение реализации проектов в здравоохранении, которые позволяют строить и обновлять инфраструктуру. Дмитрий Махонин рассказал, что в 2024 году планируется завершить капремонты 57 объектов, а к 2030 году провести их во всех стационарах Пермского края.