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Дмитрий Махонин встретился с министром здравоохранения РФ

С Михаилом Мурашко они обсудили реализацию программ и предстоящие планы.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 21 мая встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Они обсудили реализацию национального проекта «Здравоохранение» и развитие отрасли в крае.

Губернатор отметил большое значение реализации проектов в здравоохранении, которые позволяют строить и обновлять инфраструктуру. Дмитрий Махонин рассказал, что в 2024 году планируется завершить капремонты 57 объектов, а к 2030 году провести их во всех стационарах Пермского края.

Обсуждался вопрос привлечения кадров в регионе и вопросы цифровизации здравоохранения.

Кроме этого Михаилу Мурашко представили проект межвузовского многофункционального студенческого кампуса «Будущее Пармы», на территории которого будет находиться и ПГМУ.