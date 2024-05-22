Президент России удостоил государственных наград жителей Башкирии.

Жители Башкирии награждены федеральными госнаградами. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, за активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен председатель РОБ Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Валерий Сафиханов.
За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью «За спасение погибавших» награждены бортмеханик авиационного подразделения АО «Транспортный навигационный центр» РБ Александр Богданович; пилот-инструктор авиационного подразделения АО «Транспортный навигационный центр» РБ Виталий Дорошин; командир воздушного судна авиационного подразделения АО «Транспортный навигационный центр» РБ Денис Панферов.
Кроме того, президент России присвоил звание «Почетный работник здравоохранения Российской Федерации» генеральному директору АО санатория «Янган-Тау» РБ Альфреду Акбашеву.
За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено главному специалисту главной редакции информационных программ студии телевидения АО телерадиовещательной компании «Башкортостан» Гульдарие Юсуповой.