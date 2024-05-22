В Осе простятся с погибшим в СВО мобилизованным жителем города

«27 сентября 2022 года ему пришла повестка в военкомат, — приводит пресс-служба округа слова родных Анатолия Кузнецова. — На это время он занимал должность ведущего инженера. От службы прятаться не стал и пошел в военный комиссариат. 5 января он года прибыл в зону проведения СВО. В феврале 2024 года он занял должность заместителя командира роты по военно-политической работе, а 14 марта 2024 года ему было присвоено внеочередное звание лейтенант». Анатолий Кузнецов погиб 25 апреля.