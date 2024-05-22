Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Осе простятся с погибшим в СВО мобилизованным жителем города

В Осе простятся с военнослужащим Анатолием Кузнецовым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Источник: Reuters

«27 сентября 2022 года ему пришла повестка в военкомат, — приводит пресс-служба округа слова родных Анатолия Кузнецова. — На это время он занимал должность ведущего инженера. От службы прятаться не стал и пошел в военный комиссариат. 5 января он года прибыл в зону проведения СВО. В феврале 2024 года он занял должность заместителя командира роты по военно-политической работе, а 14 марта 2024 года ему было присвоено внеочередное звание лейтенант». Анатолий Кузнецов погиб 25 апреля.

Церемония прощание пройдет сегодня в Осинском дворце культуры.