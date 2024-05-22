Евгений Куйвашев вручил премии режиссерам, артистам и писателям

«Свердловская область вносит весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Обогащает её яркими, талантливыми работами уральских художников, литераторов, композиторов, актёров и режиссёров, наполняет особой энергетикой и колоритом, — сказал Евгений Куйвашев. — Более четверти века живёт в нашем регионе традиция чествовать наиболее яркие и талантливые достижения наших земляков в культуре. За это время премия стала по-настоящему престижной и почётной наградой, своеобразным знаком качества в искусстве».