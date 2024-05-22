Евгений Куйвашев вручил премии режиссерам, артистам и писателям

Среди лауреатов — режиссеры, писатели, артисты, представители творческих коллективов.
«Свердловская область вносит весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Обогащает её яркими, талантливыми работами уральских художников, литераторов, композиторов, актёров и режиссёров, наполняет особой энергетикой и колоритом, — сказал Евгений Куйвашев. — Более четверти века живёт в нашем регионе традиция чествовать наиболее яркие и талантливые достижения наших земляков в культуре. За это время премия стала по-настоящему престижной и почётной наградой, своеобразным знаком качества в искусстве».
На соискание премии было представлено 34 работы. Отборочная комиссия выделила семь творческих проектов.
Премию получили сотрудники Уральского государственного академического русского народного хора Александра Осеева, Евгения Захарова, Сергея Крыленко за концертную программу «За Россию, за мою!». Отмечены участники команды театра «Урал Опера Балет» за балеты «Венгерские танцы», «Павильон Армиды», Sextus Propertius. Евгений Куйвашев вручил диплом лауреата премии артисту балета Хидеки Ясумура.
За постановку «Дядя Ваня» премии получили директор Серовского драматического театра Владимир Пантелеев и главный режиссёр театра Александр Сысоев. За работу над спектаклем «Гоголь. Триптих» отмечен главный режиссер, артист Екатеринбургского театра кукол Евгений Сивко.
Премию получил писатель Владимир Сутырин за создание книги «Бажов. Биографическое повествование», художник-мультипликатор Юлия Микушина за анимационный фильм «Вслед за мечтой».
Отдельно был отмечен художник Владимир Кошелев, которому в 2023 году исполнилось 90 лет.
Премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства в Свердловской области вручаются с 1996 года. Ее лауреатами стали более 500 человек.
«МК-Урал» ранее писал, что в соответствии с указом главы региона, размер премии составляет 200 тысяч рублей.