Во Франции поразились желанию россиян ехать в Крым

Корреспондент отметил гораздо большую доступность крымских курортов для россиян по сравнению с отдыхом в Турции и Таиланде. Кроме того, по его мнению, Крымский полуостров «объективно красивее», чем курорты Сочи и Краснодарского края, из-за чего туристы могут делать выбор в его пользу.