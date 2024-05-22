Национальный олимпийский комитет Узбекистана выделил более 73 миллиардов сумов на подготовку к Олимпиаде-2024

Отметим, на сегодняшний день на Олимпиаду отобрались сборные по велошоссе, футболу, художественной гимнастике, команда по гребле, а также 36 одиночных спортсменов, которые выступят в таких видах спорта, как бокс, таэквондо, греко-римская борьба, вольная борьба, художественная гимнастика, стрельба из лука, легкая атлетика, фехтование, современное пятиборье, велоспорт и другие.