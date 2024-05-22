Национальный олимпийский комитет Узбекистана выделил более 73 миллиардов сумов на подготовку к Олимпиаде-2024

По данным УзА, деньги были выделены на основании заявок, поданных 20 спортивными федерациями и ассоциациями, готовящимися к проведению тренировочных сборов местного и международного уровня.
Кроме того, государство финансирует уставные расходы федераций и ассоциаций олимпийских видов спорта. За счет государства приобретается экипировка и специальный инвентарь для спортсменов национальной сборной. Также финансируются расходы, связанные с медико-биологическим обеспечением, участием спортсменов в престижных турнирах и чемпионатах.
Отметим, на сегодняшний день на Олимпиаду отобрались сборные по велошоссе, футболу, художественной гимнастике, команда по гребле, а также 36 одиночных спортсменов, которые выступят в таких видах спорта, как бокс, таэквондо, греко-римская борьба, вольная борьба, художественная гимнастика, стрельба из лука, легкая атлетика, фехтование, современное пятиборье, велоспорт и другие.