В Башкирии на опасных туристских маршрутах введут специальное сопровождение.

В закон «О туристской деятельности в Республике Башкортостан» планируется внести изменения, направленные на обеспечение безопасности туристов.
— Предлагаемые изменения касаются сложных туристских маршрутов, требующих специального сопровождения, — сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Устанавливается, что определять такие маршруты или части маршрутов и размещать сведения о них на своем сайте будет республиканский орган исполнительной власти в сфере туризма. Сегодня это министерство предпринимательства и туризма. Уточняется ряд положений об условиях оказания услуг инструктора-проводника и проведения его аттестации. Также закрепляются общие положения, регулирующие региональный государственный контроль за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
Профессиональное сопровождение групп на сложных маршрутах сделает туризм в республике более безопасным и будет способствовать развитию отрасли, считает спикер Госсобрания.
— Внутренний туризм развивается, на рынке туристских услуг появляется всё больше предложений. Покорить гору или спуститься в пещеру в выходной день для многих жителей республики стало привычным делом. Важнейшая задача — сделать туристские тропы безопасными, — сказал Константин Толкачев. — Турист должен знать, куда он идет, и сопоставлять свои физические возможности со сложностью маршрута. Маршруты повышенной сложности, где не обойтись без подготовки и специального снаряжения, должны иметь особую маркировку и поддержку в виде сопровождения профессионального проводника. Инструктор-проводник ориентируется на местности, знает о возможных опасностях, может помочь группе при возникновении непредвиденных ситуаций и при необходимости окажет первую помощь.
Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами в первом чтении 30 мая.