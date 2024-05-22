Спикер Мажилиса вылетел на похороны Президента Ирана

Напомним, Ибрахим Раиси, восьмой президент Ирана, принял мученическую смерть после того, как вертолет, перевозивший президента и его окружение, разбился в районе Варзакан в провинции Восточный Азербайджан, к северо-западу от страны. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и Мехди Мусави, руководитель группы охраны Раиси. Их также сопровождал Мохаммад Али Аль-э-Хашем, представитель Верховного лидера в провинции.

Азамат Сыздыкбаев.