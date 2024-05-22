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В Казахстане ужесточат ответственность для ОСИ и КСК

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 мая приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с сопутствующими поправками в Кодекс об административных нарушениях, а также Кодекс о налогах и других обязательных платежах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как отметила секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Екатерина Смышляева, данные законопроекты были инициированы и подготовлены депутатами Парламента.

«Законопроекты направлены на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов, собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации. Установление единых требований к действующим КСК и ОСИ».

сообщила Екатерина Смышляева.

По ее словам, также законопроектами расширяются функции жилищной инспекции.

«Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность», — отметила депутат Екатерина Смышляева.

ЖКХ