В Казахстане ужесточат ответственность для ОСИ и КСК

Как отметила секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Екатерина Смышляева, данные законопроекты были инициированы и подготовлены депутатами Парламента.
«Законопроекты направлены на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов, собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации. Установление единых требований к действующим КСК и ОСИ».
По ее словам, также законопроектами расширяются функции жилищной инспекции.
«Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность», — отметила депутат Екатерина Смышляева.