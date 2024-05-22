В Казахстане ужесточат ответственность для ОСИ и КСК

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 мая приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с сопутствующими поправками в Кодекс об административных нарушениях, а также Кодекс о налогах и других обязательных платежах, сообщает корреспондент Zakon.kz.