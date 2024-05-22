В Башкирии подрядчика заставили завершить ремонт спорткомплекса

В Бижбулякском районе Башкирии прокуратура выявила нарушения в исполнении законодательства о контрактной системе.
В декабре 2023 года спортшкола в селе Бижбуляк и компания «Главспецстрой» заключили контракт на капремонт крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Парус». Стоимость договора составила почти 10 млн рублей.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, подрядчик не выполнил работы в установленный контрактом срок — просрочка превысила один месяц. Директора компании привлекли к административному наказанию по статье о неисполнении обязательств по контракту, в его адрес внесли представление. После вмешательства прокуратуры работы полностью завершили.