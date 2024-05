Поворот на Восток. В Китае наш регион заключил важные соглашения

Кроме того, представители ООО «Композит групп Челябинск» подписали документы о сотрудничестве сразу с тремя китайскими партнёрами. Заключено соглашение с компанией Beihai Haoxuan New Material Technology Co., Ltd о создании совместного предприятия по производству композитных армирующих строительных материалов. Заводокомплекты и ключевой сырьевой компонент технологии — катализатор «НаноКомпозит» будут изготовлены в Челябинске и поставлены в Китай для сборки.