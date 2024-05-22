Поворот на Восток. В Китае наш регион заключил важные соглашения

Это лишь некоторые результаты работы делегации нашего региона во главе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в КНР, где прошла российско-китайская деловая выставка ЭКСПО.
Напомним, что одновременно в Китае прошёл государственный визит Президента РФ Владимира Путина.
Всё для локализации производства
В начале визита глава области встретился с губернатором провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин. Он поблагодарил принимающую сторону за высокий уровень организации мероприятия.
«Уверен, что дальнейшее развитие наших контактов послужит стабильному и углублённому развитию российско-китайского всеобъемлющего партнёрства на благо двух стран и народов», — подчеркнул Алексей Текслер.
С этой провинцией нашу область связывают давние плодотворные отношения. Соглашение между регионами действует уже 13 лет, а Челябинск и Магнитогорск имеют побратимов в провинции — города Харбин и Цзямусы́.
По словам главы региона, за прошлый год объём товарооборота области с Китаем вырос в полтора раза. Всё больший интерес в Поднебесной проявляют к нашей сельскохозяйственной и пищевой продукции, поэтому министерство сельского хозяйства планирует посетить провинцию для переговоров.
Алексей Текслер напомнил, что до 2020 года на регулярной основе проходил бизнес-форум для предпринимателей Челябинской области и провинции Хэйлунцзян. Губернатор предложил возродить этот проект и провести бизнес-форум уже в следующем году в Челябинске.
В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере образования.
«То, как будет развиваться наше сотрудничество в будущем, всегда зависит от нашей молодёжи, — уверен Алексей Текслер. — Поэтому важнейшее направление — это взаимодействие между нашими образовательными учреждениями».
Учитывая, что вскоре в Челябинске заработает международный университетский кампус, губернатор пригласил китайских студентов поступать в южноуральские вузы. Кстати, вузы области заключили более 80 соглашений с организациями-партнёрами из Китая, в том числе с Харбинским политехническим университетом.
Особое внимание глава региона уделил развитию цифровых технологий. Он выразил надежду, что региональные IT-компании смогут выйти на китайский рынок, и пригласил партнёров развивать проекты на нашем рынке.
Алексей Текслер указал на выгодное географическое положение региона и напомнил, что в области действует ТЛК «Южноуральский».
"Мы уже отправляем грузы в Китай, готовы это направление расширять на основе регулярных контейнерных сервисов в прямом сообщении с Китаем, — отметил глава области.
Большое значение имеет и локализация производства китайских компаний на Южном Урале.
«Особый интерес у нас к локализации производств электронных компонентов, так как в Челябинской области есть всё необходимое для этого, — обратился губернатор к китайским бизнесменам. — В регионе добывают медь, кварц, графит, располагаются крупнейшие металлургические производства, имеются высококвалифицированные специалисты. Также мы заинтересованы в локализации производств автомобилей, спецтехники, станков, комплектующих, включая сельскохозяйственную технику и оборудование для пищевой промышленности. Готовы предоставить различный спектр преференций и возможности для работы на российском рынке».
Уже есть конкретные проекты
В ходе ЭКСПО наш регион подписал несколько значимых соглашений с китайскими партнёрами.
К примеру, в Южноуральске построят совместный российско-китайский литейный завод, который будет выпускать детали для стеклянных изоляторов и линейной арматуры — 4 200 тонн изделий в год. Этот проект — результат соглашения ООО ПО «Форэнерго» в лице АО «Ю. М. Э. К.» с компанией Linyi City Jinhao Line Fitting Co. Этот проект обсуждали ещё ранее во время прошлогоднего визита Алексея Текслера в провинцию Шаньдун.
Кроме того, представители ООО «Композит групп Челябинск» подписали документы о сотрудничестве сразу с тремя китайскими партнёрами. Заключено соглашение с компанией Beihai Haoxuan New Material Technology Co., Ltd о создании совместного предприятия по производству композитных армирующих строительных материалов. Заводокомплекты и ключевой сырьевой компонент технологии — катализатор «НаноКомпозит» будут изготовлены в Челябинске и поставлены в Китай для сборки.
А с китайской компанией Weihai Jinfeng Electronics Co., Ltd подписали меморандум о создании совместного предприятия в Китае по производству композитных анкеров, шахтной крепи и других композитных армирующих материалов. Наконец, есть соглашение о создании совместного предприятия по разработке и производству машинных линий на основе технологической документации южноуральской компании.
Вероятно, в дальнейшем последуют новые проекты.
"Поворот на Восток сейчас важен не только для Челябинской области, но и для России в целом, — убеждён Алексей Текслер. — Такой курс задан нашими руководителями — Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Мы такого курса придерживаемся, развиваем связи уже не первое десятилетие и никогда их не прерывали. Лучшее подтверждение этому — цифры. Наш бизнес активно использует возможности, которые создаются для развития этих связей. Экспорт в Китай бьёт все рекорды: за прошлый год он вырос более чем в два раза.
Кстати
Соглашениями предусмотрены сроки реализации проектов и объёмы инвестиций (совокупно они составят 137,5 млн юаней). Запуск первой линии на одном из предприятий запланирован уже на 2024 год, на двух других — на 2025-й. Объём первой партии готовой продукции, выпущенной в рамках российско-китайского проекта, составит 200 млн рублей. Мощности будет расти ежегодно, к 2027−2030 годам общий целевой показатель готовой продукции трёх производственных площадок должен увеличиться до 450 млн юаней.
Знай наших!
Есть чем гордиться.
Южноуральцам есть что показать китайским бизнесменам. На ЭКСПО свою продукцию представили многие предприятия региона.
Так, ЮУрГУ продемонстрировал сразу несколько проектов: интеллектуальную систему экологического мониторинга выбросов от автотранспорта AIMS Eco, программный комплекс экологического мониторинга и прогнозирования «Экомонитор», интеллектуальную систему тепловидеонаблюдения за выбросами промышленных предприятий.
АО «Ю. М. Э. К.» показало на стенде образцы своей продукции. Предприятие выпускает подвесные и штыревые стеклянные изоляторы и является одним из самых современных заводов этого профиля в мире. В настоящее время объём выпуска продукции составляет до 10% от мирового годового производства подвесных стеклянных изоляторов.
Компания ООО «Элметро-Инжиниринг» работает в сфере проектирования и производства интеллектуального электронного контрольно-измерительного оборудования и комплексных метрологических решений. Приборы, представленные на стенде, активно применяются взамен зарубежных аналогов и способны обеспечить импортонезависимость в сфере метрологического обеспечения и автоматизации производства.
«Уральская металлообрабатывающая компания» представила проект по организации совместных российско-китайских предприятий для работы в России, странах СНГ и мира.
Уральский завод полимерных технологий «Маяк» выставил образцы из широкого ассортимента продукции из композитов на основе полиолефинов собственного производства.
ООО ПКФ «Политранс» показало на выставке макеты тяжёлой прицепной техники, а ООО «Композит групп Челябинск» продемонстрировало свои уникальные разработки — строительные материалы нового поколения на основе композитных материалов.