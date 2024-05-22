Поворот на Восток. В Китае наш регион заключил важные соглашения

"Поворот на Восток сейчас важен не только для Челябинской области, но и для России в целом, — убеждён Алексей Текслер. — Такой курс задан нашими руководителями — Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Мы такого курса придерживаемся, развиваем связи уже не первое десятилетие и никогда их не прерывали. Лучшее подтверждение этому — цифры. Наш бизнес активно использует возможности, которые создаются для развития этих связей. Экспорт в Китай бьёт все рекорды: за прошлый год он вырос более чем в два раза.