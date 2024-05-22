Глеб Никитин доложил Михаилу Мишустину о росте зарплат нижегородцев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину о росте зарплат нижегородцев на 10%. Об этом сообщается в Telegram-канале высшего органа исполнительной власти.
Встреча состоялась 21 мая на Нижегородской ярмарке. По словам Никитина, индекс ВРП Нижегородской области достиг рекордного за последние 30 лет показателя — 111%.
Реальные денежные доходы населения, по информации главы региона, выросли на 4%, а неполная занятость из-за простоев и безработица на предприятиях области фиксируются на минимальном уровне.
Ранее сообщалось, что нижегородский школьник представил Мишустину 3D-тур по больнице.