И.о министра транспорта Башкирии Минакова заявила о повышении стоимости проезда

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова подчеркнула, что изменение стоимости — это вынужденная мера. Так, по данным Росстата, в 2023 году инфляция в России составила 7,42%. Цены на дизельное топливо с 2022 года выросли примерно на 20%, а на газ — почти на 12%. Запчасти к автобусам за два года подорожали на 80%, автошины — на 50%.