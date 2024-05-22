И.о министра транспорта Башкирии Минакова заявила о повышении стоимости проезда

Поездка в Уфе будет стоить 41 рубль при оплате наличными или банковской картой и 34 рубля — по транспортной карте «Алга».
И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова подчеркнула, что изменение стоимости — это вынужденная мера. Так, по данным Росстата, в 2023 году инфляция в России составила 7,42%. Цены на дизельное топливо с 2022 года выросли примерно на 20%, а на газ — почти на 12%. Запчасти к автобусам за два года подорожали на 80%, автошины — на 50%.
При этом социальные льготы сохранятся. С 2019 года жители республики благодаря использованию карты «Алга» сэкономили более 1,2 млрд рублей. В Уфе также продолжает действовать акция «Счастливый час». В течение часа пассажир может пересесть по одному билету из автобуса в автобус перевозчика «Башавтотранс», трамвай или троллейбус, пригородную электричку «Дема-Шакша» и наоборот.