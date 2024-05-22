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Владимир Путин наградил семью с 8 детьми из Волгограда

Президент РФ Владимир Путин удостоил высоких государственных наград жителей Волгограда за многолетнее родительство и достижения в области образования.

Источник: РИА "Новости"

Семья Алексея и Анны Батуриных из Волгограда была удостоена ордена «Родительская слава», как знак признания их заслуг перед страной в воспитании подрастающего поколения. Указ о награждении был подписан сегодня главой государства.

Батурины проживают в Кировском районе Волгограда и воспитали восемь детей, укрепляя семейные устои и передавая детям ценности трудолюбия, доброты и чести. За свои усилия Анна Ивановна была отмечена ранее знаками отличия города и области.

Также, звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» было присвоено двум выдающимся педагогам из Волжского и Котельниково — Наталье Викторовне Гавриловой и Наталье Владимировне Ермиловой, которые внесли значительный вклад в развитие образовательного процесса и воспитание молодежи.

Путин Владимир