Владимир Путин наградил семью с 8 детьми из Волгограда

Семья Алексея и Анны Батуриных из Волгограда была удостоена ордена «Родительская слава», как знак признания их заслуг перед страной в воспитании подрастающего поколения. Указ о награждении был подписан сегодня главой государства.
Батурины проживают в Кировском районе Волгограда и воспитали восемь детей, укрепляя семейные устои и передавая детям ценности трудолюбия, доброты и чести. За свои усилия Анна Ивановна была отмечена ранее знаками отличия города и области.
Также, звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» было присвоено двум выдающимся педагогам из Волжского и Котельниково — Наталье Викторовне Гавриловой и Наталье Владимировне Ермиловой, которые внесли значительный вклад в развитие образовательного процесса и воспитание молодежи.