В ЕС задумались об отмене безвиза с Грузией из-за закона об иноагентах

Десятки тысяч человек в Грузии с середины апреля выходят на протесты против закона об иноагентах, многие с флагами Евросоюза. Грузинская оппозиция, как и руководство ЕС, считает, что документ служит препятствием вступлению страны в блок (Тбилиси стал кандидатом в члены ЕС в декабре 2023-го). В правительстве страны с этим не согласны. «Этот закон не должен и не сможет помешать евроинтеграции. Этот процесс тесно связан с теми рекомендациями, которые выдала нам Еврокомиссия и подтвердил Евросовет», — заявил глава МИДа Илья Дарчиашвили. При этом в конце апреля лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили допустил, что Тбилиси может отказаться от закона или упразднить его после того, как получит предложение вступить в Евросоюз.